«اليد» يشارك في «عمومية العربي»

المصدر: (متابعة – فائز بجبوج)

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غادر، أمس، وفد يمثل إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد، التي تعقد اجتماعاتها غداً وبعد غدٍ. ويترأس وفد الإمارات نبيل محمد عاشور رئيس الاتحاد، ويضم الوفد عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد وناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد.

وأوضح عبدالسلام ربيع أن اتحاد اليد يحرص دائماً على الوجود الفعال والمشاركة الإيجابية في جميع الاجتماعات التي تستهدف اللعبة وكوادرها بمختلف مناشطها ومستوياتها، وأكد أهمية وجود أبناء الإمارات ضمن أروقة اللجان والاتحادات الرياضية.

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