«الشارقة الرياضي» يرعى ماراثوناً خيرياً

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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ضمن مبادراته المجتمعية، يشارك مجلس الشارقة الرياضي في رعاية الماراثون التاسع الذي تقيمه، اليوم، جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل بإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويبدأ الساعة الرابعة عصراً من شاطئ الممزر وينتهي عند دوار الإبريق بالقصباء، وتستهدف الفعالية التي سيذهب ريعها لدعم مرضى التهاب الفاصل إلى التوعية بأسبابه وعلاجه باستثمار الرياضة وتأثيرها الواسع في شرائح المجتمع.

وقال سعيد العاجل المكلف بمهام الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إن المجلس حريص على المشاركة في رعاية الماراثون لتأكيد الدور الحيوي للرياضة في المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على المشاركة في دعم الحدث الخيري الذي يترجم أحد أهم توجهات المجلس الرياضي.

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