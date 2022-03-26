«الشراعية 60 قدماً» تبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2021 - 2022.

ويعد السباق محطة مهمة للملاك والنواخذة والبحارة للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات للمشاركة في السباق الأغلى والأهم في الموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022 سباق «القفال» الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في نسخته الواحدة والثلاثين التي يترقبها الجميع في مايو المقبل كمسك ختام لفعاليات الموسم.

ومن المنتظر أن ينطلق السباق اليوم في فترة الظهيرة حسب قرار اللجنة المشرفة على السباق حيث تعطي النشرة البحرية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد مؤشرات جيدة بحالة البحر حيث تتراوح سرعات الرياح بين 8 - 12 عقدة ودرجة حرارة تصل إلى 24 مئوية مما يساعد السفن المشاركة في الإبحار والوصول إلى نقطة النهاية بأمان حسب مسار السباق حيث سيتم إخطار النواخذة بإحداثيات البداية والنهاية ونقطة التجمع الأولى قبل التحرك إلى مكان البداية.

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ويشارك في السباق 70 سفينة سترسم أجمل لوحات الماضي الجميل بين أجمل الواجهات المائية في المنطقة والخليج بالمرور على معالم دانة الدنيا دبي من نقطة البداية في عمق مياه الخليج العربي وحتى عوامات خط النهاية بالقرب من شواطئ جميرا وأم سقيم.

وتبدأ لجان النادي المشرفة والتحكيمية إجراءات المشاركة في السباق مبكراً اليوم وفي عرض مياه الخليج عند نقطة التجمع للسفن المشاركة من أجل التفتيش المعتاد قبل التوجه إلى نقطة البداية في حين تقرر أن تتم إجراءات الفحص الفني على السفن الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العاشر في مراسى بي آند او ماريناز في جميرا مكان تتويج أبطال السباق.

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وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم يوم 27 فبراير الماضي سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وشهد فوز طاقم السفينة حشيم 199 بالمركز الأول واحتل طاقم السفينة زيوريخ 120 المركز الثاني ونال طاقم السفينة برق 183 المركز الثالث.

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