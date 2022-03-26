«توّج ولدك» مبادرة جديدة في «مهرجان تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينطلق اليوم مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 – 15 عاماً)، حيث تستمر فعالياته حتى مساء غدٍ في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات.

وفي إطار جهوده المستمرة في تطوير اللعبة وتقدير جميع المساهمين في الارتقاء برياضة الجوجيتسو في الدولة، أعلن الاتحاد عن إطلاق مبادرة «توج ولدك» والتي ستمّكن الآباء والأمهات من المشاركة في تتويج أبنائهم الفائزين على منصات التكريم في منافسات البطولة باعتبارهم جزءاً من الإنجاز والداعم الأول لمسيرة أبنائهم الناجحة.

وعبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه المبادرة المتميزة وفرحتهم بالمشاركة في واحدة من أروع اللحظات التي تجمعهم مع أبنائهم وهم يتقلدون الميداليات الذهبية ويتلقون المكافآت والتشجيع نظير أدائهم البطولي على البساط. كما تقدموا بالشكر إلى أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مقابل جهودها المستمرة في توفير البيئة المثالية والداعمة لتطوير الجيل الجديد من الأبطال.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن مهرجان التحدي للجوجيتسو يحتل حيزاً مهماً في أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وقد حرص الاتحاد على تنظيم 4 نسخ من مهرجان التحدي في مناطق مختلفة من الدولة في خطوة تعكس اهتمام الاتحاد بتأسيس قاعدة قوية ينطلق منها الأطفال والبراعم إلى عالم الاحتراف ومواصلة تطوير مسيرتهم وصولاً إلى منصات التتويج العالمية.

وأضاف البطران إن دور العائلات والأسر كان على الدوام داعماً لجهود الاتحاد في تحقيق رؤيته بخصوص تأهيل جيل جديد من الأبطال، يمثل الأطفال والصغار لبنته الأساسية، وقد تعزّز هذا الدور بفضل زيادة وعيهم وإلمامهم بالجوانب الإيجابية العديدة لرياضة الجوجيتسو وقيمها التي تؤثر بشكل مباشر على تنمية شخصية الأبناء.

مركز عالمي

من جانبها، قالت نيفين سباهيه، نائب رئيس أول – رئيس الرعاية والمسؤولية المجتمعية للشركات في بنك أبوظبي الأول الشريك الماسي للاتحاد: «أصبحت دولة الإمارات من المراكز العالمية البارزة لرياضة الجوجيتسو، بفضل احتضانها لقاعدة واسعة من اللاعبين والمشجعين.

ويستند تعاوننا مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى أسس قوية، نسعى من خلالها إلى المساهمة في الارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات جديدة من التميز، عبر تشجيع جيل جديد من اللاعبين الواعدين وتطوير مواهبهم. ويساهم مهرجان التحدي للجوجيتسو في تسليط الضوء على مهارات اللاعبين ومساعدتهم في ترك بصمتهم محلياً وعالمياً، إلى جانب الاحتفاء بالمهارات المتميزة وقيم التنافس والروح الرياضية. ويلتزم بنك أبوظبي الأول من جانبه بدعم المواهب الشابة ومهاراتهم في رياضة الجوجيتسو في الدولة».

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