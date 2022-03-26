«حشيم» بطل «مروح للمحامل الشراعية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج القارب «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ضمن مهرجان الظفرة البحري، وبلغ إجمالي جوائزه 3 ملايين درهم.

وسيطرت محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على المراكز الأولى بعد أن احتل «زلزال» المركز الثاني في السباق، فيما حقق «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب وحميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للسباق.

سباق متميز

وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز المحمل «حشيم» باللقب، مؤكداً أن السباق جاء رائعاً ومميزاً من كافة النواحي سواء كانت الفنية أو على صعيد المشاركة الكبيرة من البحارة من مختلف أنحاء الدولة. وأكد أن السباق جاء ضمن مهرجان الظفرة البحري ليؤكد على نجاح الحدث بتواجد أكثر من مائة محمل شراعي في قلب السباق. ووجه الشكر إلى الشركاء في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي برئاسة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي على العمل الرائع والشراكة المميزة في تنظيم السباق.

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