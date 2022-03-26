«الويك بورد» على كورنيش القرم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء «الويك بورد»على كورنيش القرم في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 4 فئات في المنافسة الاستعراضية بحضور متوقع لعشرين متسابقاً في فئات البطولة الأربع.

وتقام البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بنظام المرحلة الواحدة والتصفية المسائية التي ستنطلق في تمام الثانية من بعد الظهر حيث ستعطى المساحة لكل متسابق من أجل القيام بأفضل استعراض خلال 5 دقائق تمنح له في مسار السباق، وتعد هذه الرياضة من المنافسات البحرية الحديثة في الإمارات، وتحظى بمشاركة واسعة وإقبال من مجتمع الشباب ومحبي رياضة التزلج على الماء.

وستنطلق التصفيات بنظام النقاط لكل حركة يقوم بها المتسابق، فيما يستبعد أي متسابق يتعرض للسقوط مرتين في المدة الزمنية التي تمنح له.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه لكل سباقات النادي سواء كانت التراثية أو الحديثة، كمرتكز رئيسي من أهم مرتكزات استراتيجية النادي.

وقال: «نواصل تنظيم مختلف الأحداث البحرية في كافة الواجهات البحرية والشواطئ في العاصمة أبوظبي، و«الويك بورد» من المنافسات الحديثة ذات الطابع الاستعراضي التي تتطلب تكتيكاً ولياقة من المشاركين، وتتميز هذه الرياضة بأن الاستعراض من جانب المشاركين هو الذي يعطي الفرصة للفوز والوصول للنقاط الأعلى، وهي من المنافسات المحبوبة للجمهور في متابعة فواصل الاستعراض المختلفة».

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