«فريق الإمارات» يتألق في جولة كاتالونيا

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أحرز جواو ألميدا فوزه الأول في صفوف فريق الإمارات، حيث تمكن البرتغالي من الفوز بالمركز الأول في المرحلة الرابعة من جولة كاتالونيا، وذلك بعد أداء قوي في سباق السرعة تمكَّن بفضله من تجاوز منافسيه نايرو كوينتانا (أركيا-سامسيك) وسيرجيو هيغويتا (بورا-هانزغروي)، حيث انطلق متقدماً قبل مسافة طويلة من خط النهاية ليتغلب على منافسه بن أوكونر الذي كان يتصدر التصنيف العام.

وبفضل هذا الفوز، أصبح جواو ألميدا الدراج العاشر في فريق الإمارات الذي يحرز فوزاً في سباقات الجولة العالمية هذا الموسم.

ويتصدر ألميدا الآن تصنيف الدراجين الشباب في الجولة، حيث سيتمكن من ارتداء القميص الأبيض في المرحلة الخامسة التي تقام على مسار بطول 206.3كم انطلاقاً من لا بوبلا دي سيغور وصولاً إلى فيلانوفا لا غيلترو. كما احتل ألميدا المركز الثاني في التصنيف العام، مسجلاً الوقت نفسه الذي سجله منافسه كوينتانا الذي يتصدر التصنيف الآن.

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