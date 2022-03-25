مهرجان سعود بن صقر الرمضاني في الرمس

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينظم نادي الرمس مهرجان سموه الرمضاني ويشمل أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية، وأشار سالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، إلى أن المهرجان وفعالياته المصاحبة ستكون مختلفة لهذا العام بعد توقف طويل منذ أزمة جائحة كورونا، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على مشاركة كافة أطياف المجتمع بالمهرجان وسيتم توفير كافة الإمكانات لإنجاحه، وقال: يصاحب المهرجان دورة لكرة القدم، ورصد مجلس الإدارة لها جوائز قيمة بما يسهم في اكتشاف المواهب. وحث الدرمكي العوائل على الحضور وقضاء أوقات ممتعة بمشاركة أطفالهم.

وأوضح منذر المزكى رئيس اللجنة المنظمة للدورة إقامتها تحت مسمى «تحدي الخمسين» ويحصل صاحب المركز الأول على 20000 درهم والثاني على 10000 درهم، وسيتم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات للجمهور.

الجدير بالذكر أن المهرجان سيقام بالتعاون مع رويال فيجن.

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