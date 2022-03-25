جناح لوكسمبورغ في «إكسبو 2020» ينظم سباقاً للدراجات في ياس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم جناح لوكسمبورغ، أمس، بحضور جورج إنجل، وزير الرياضة في لوكسمبورغ، وآندي شليك الفائز بطواف فرنسا عام 2010، فعالية «اركب دراجتك لدعم الشباب والتنوع والإدماج»، في الدائرة الجنوبية لحلبة مرسى ياس في أبوظبي، بمشاركة العائلات والأصدقاء في فرصةً فريدةً ومثيرةً، أقيمت الفعالية من الثانية ظهراً إلى الخامسة مساءً.

وشهدت تألق المقيمين والزوار من جميع الأعمار من أجل الترويج لمتعة ركوب الدراجات وتشجيع قيم الاحترام والإنصاف والنزاهة والصدق والعمل الجماعي، كما شارك أعضاء نوادي ركوب الدراجات المختلفة والهواة والأطفال والموظفون والآباء والأمهات والأصدقاء الرياضة في الهواء الطلق، إلى جانب جورج إنجل، وآندي شليك، شخصيات أخرى بارزة مثل روبرت لاور، سفير لوكسمبورغ لدى دولة الإمارات.

وسيتواصل البرنامج اليوم، والانضمام متاح للجميع، كما سيتم توفير محطات مياه مجانية على طول الطريق، ولا يحتاج المشاركون سوى إحضار دراجاتهم لاغتنام هذه الفرصة التي لا تتكرر لركوب دراجاتهم جنباً إلى جنب مع أسطورة ركوب الدراجات، وأن يعيشوا تجربة المقر العالمي الذي يستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى بطريقة مختلفة وفريدة من نوعها.

وكجزءٍ من برنامج فعالية «اركب دراجتك لدعم الشباب والتنوع والإدماج»، فإن زوار إكسبو 2020 دبي مدعوون لاستكشاف معرض «لوكسمبورغ وركوب الدراجات» في جناح لوكسمبورغ غداً وبعد غد، وتكريساً لصلة البلد الطويلة والخاصة بركوب الدراجات، يرافق هذا المعرض أيضاً سباق إكسبو من تنظيم لوكسمبورغ بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» أمس، وفعالية «رايد ذا وورلد ويذ لوكسمبورغ» اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز