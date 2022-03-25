5 ميداليات لأصحاب الهمم في «آسيوية الدراجات»

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حصد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وواحدة برونزية في بطولة آسيا للدراجات الهوائية المقامة حالياً في دوشنبه عاصمة طاجيكستان وتستمر منافساتها حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من 25 دولة ونال الميداليات الخمس ذياب المهيري محلقاً بذهبية سباق 15 كلم فئة «C4» في 22:25.181 دقيقة، متقدماً على زميله في المنتخب سالم الجنيبي الذي حصل على الميدالية الفضية بزمن 24:21.912 دقيقة، فيما توج عايض الأحبابي بذهبية سباق الدراجات اليدوية 15 كلم فئة «H3» في 29:02.005 دقيقة وبفارق 3 دقائق عن زميله سعيد الظاهري صاحب الفضية، وتحققت الميدالية البرونزية عن طريق أحمد البدواوي في سباق 15 كلم فئة «C5».

ويستهل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة الآسيوية غداً، من خلال محمد المطيوعي في سباق الفردي ضد الساعة، وتشارك هدى حسين لاعبة منتخب السيدات في سباق الفردي ضد الساعة ضمن فئة الشابات.

من جهة أخرى لم يشارك منتخبنا الوطني في منافسات الفرق ضد الساعة وحقق منتخب كازاخستان المركز الأول في 26:48.933 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 53.7 كلم في الساعة، فيما حل منتخب منغوليا ثانياً.

وفي منافسات السيدات، جاء منتخب أوزباكستان في المركز الأول محققاً زمناً قدره 32:14.911 دقيقة وحل منتخب كازاخستان في المركز الثاني بفارق 9 ثوان

وأكد أحمد المطيوعي مدير المنتخب الوطني لأصحاب الهمم أن النتائج الجيدة التي حققها دراجو المنتخب تؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها رياضات أصحاب الهمم في الإمارات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن تحقيق 5 ميداليات ليس غريباً عن منتخب الدراجات الذي تعود على التألق في مختلف مشاركاته الخارجية، وقال: الأرقام التي حققها لاعبو المنتخب في بطولة آسيا جيدة وتؤكد جدارتهم بالصعود على منصة التتويج، وأشكرهم على عزيمتهم التي تحول المستحيل إلى واقع.

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