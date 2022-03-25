" الإمارات للدراجات" يحلق بالمركز الأول بالمرحلة الرابعة من سباق "كاتالونيا "

المصدر: وام

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أحرز جواو ألميدا فوزه الأول في صفوف فريق الإمارات للدراجات الهوائية، و تمكن من الفوز بالمركز الأول في المرحلة الرابعة من جولة كاتالونيا، بعد أداء قوي في سباق السرعة الذي تجاوز منافسيه نايرو كوينتانا /أركيا-سامسيك/ وسيرجيو هيغويتا /بورا-هانزغروي/، اثر انطلاقه متقدماً قبل مسافة طويلة من خط النهاية وتغلبه على منافسه بن أوكونر الذي كان يتصدر التصنيف العام.

شهد السباق منافسة قوية بين فريق الإمارات ومنافسيه، بمن فيهم مارك زولر الذي انطلق في أداء هجومي مبكر تشكلت في إثره مجموعة متقدمة، قبل أن ينطلق جورج بينيت منفرداً في مسافة التسلق الأخيرة، ليجبر الفرق المشاركة على اللحاق به.

كما تمكن جوان أيوسو من فريق الإمارات من احتلال المركز السادس، وذلك بفضل أدائه القوي في أول مشاركاته في سباقات الجولة العالمية. وبفضل هذا الفوز، أصبح جواو ألميدا الدراج العاشر في فريق الإمارات الذي يحرز فوزاً في سباقات الجولة العالمية هذا الموسم، حيث سجلوا مجتمعين 21 فوزاً في الموسم حتى الآن.

ويتصدر الدراج البرتغالي الآن تصنيف الدراجين الشباب في الجولة، حيث سيتمكن من ارتداء القميص الأبيض في المرحلة الخامسة التي تقام على مسار بطول 206.3كم انطلاقاً من لا بوبلا دي سيغور وصولاً إلى فيلانوفا لا غيلترو. كما احتل ألميدا المركز الثاني في التصنيف العام، مسجلاً الوقت نفسه الذي سجله منافسه كوينتانا الذي يتصدر التصنيف الآن.

وتعليقاً على فوزه قال ألميدا: سعيد بهذا الفوز، عملت جاهداً طوال مسيرتي الرياضية لتحقيق هذا الهدف، وتمكنت من إحراز الفوز رغم سوء الحظ الذي واجهته في بداية السباق. عملت في مسافة التسلق النهائية على المحافظة على نشاطي، ولاسيما بعد انطلاق منافسي بينيت في أداء هجومي منفرد، ما دفعنا إلى اللحاق به قبل أن أتمكن من اجتيازه في الكيلومترات الأخيرة من المسار لأنتزع فوزي الأول. ما زالت أمامنا بعض المراحل الشاقة في الجولة، ولاسيما المرحلة الأخيرة، لكننا راضون عن أدائنا ونأمل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي إيطاليا، واصل مارك هيرشي تقديم أداء قوي في سباق كوبي أند بارتالي، حيث تمكن من الفوز بالمركز الثالث في المرحلة الثالثة من السباق، والتي أقيمت على مسار بطول 147كم.

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