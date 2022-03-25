النصر يواجه حتا في مربع أغلى كؤوس الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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يلتقي يوم الأحد المقبل، النصر مع حتا، وعجمان مع شباب الأهلي، بالمربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، ويتحدد ملعبا المباراتين لاحقاً، وجاء تأهل الفرق الأربعة، عبر فوزها في مباريات دور الثمانية، وتغلب النصرعلى الجزيرة 3 - 1، بصالة العين، وعجمان على بني ياس 3 - 2، بصالة الوصل، وشباب الأهلي على العين 3 - 2، بصالة الجزيرة، وحتا على الوصل 3 - 0، بصالة عجمان. من ناحية أخرى، يلتقي حتا مع شباب الأهلي اليوم بصالة مليحة في نهائي كأس الشباب.

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