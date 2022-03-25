5 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أضاف منتخبنا 5 ميداليات«3 فضيات» و«برونزيتين» في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم حيث فازت مريم الزيودي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص الفئة أف 40، 41، 44 ليكرر أحمد الحوسني المشهد منتزعاً فضية دفع الجلة أف 33 فيما كانت الفضية الثالثة من نصيب موسى حسن في دفع الجلة أف 32بينما حصد أحمد المازمي برونزية دفع الجلة أف 33 وعبدالله المصباحي برونزية دفع الجلة أف 53، 54.

وكانت الإثارة وتحطيم الأرقام العنوانان البارزان لنسخة دبي وخاصة أن الجائزة الكبرى 2022 محطة تأهيلية مهمة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وشارك حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي شهد مسابقات اليوم الثالث في تكريم الفائزين بحضور عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة في تتويج الفائزين في مسابقات رمي القرص أف 40، 41، 44 سيدات وأف 52 و57 و400 متر رجال تي 52، 53.

عمل دؤوب

ووصف حمد الرحومي بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالمفخرة مشيداً بالتنظيم الاحترافي لـ «أم الألعاب» والذي أسعد الجميع وخاصة أن الجائزة الكبرى «دبي 2022» مؤهلة لـ «بارالمبية باريس 2024». وقال: إن «بطولات فزاع» ثمرة عمل كبير ودؤوب مما كان له المردود الإيجابي على هذه المشاركة المشرفة في ظل حرص الدول على التواجد في الإمارات ودبي.

وأضاف: إن الدعم الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من «القيادة الرشيدة» يدل على اهتمامها بكل شرائح المجتمع مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج.

ووجه الرحومي في ختام تصريحه الشكر إلى فرق العمل المختلفة بالبطولة وإلى المتطوعين والذين عززوا فكرة التطوع وإدارة البطولات بهذا الشكل الرائع الذي يثلج الصدور.

من جانبه، وجه ماجد العصيمي مدير الحدث الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وراعي البطولة على متابعته من أجل الوصول بـ (الجائزة الكبرى )إلى التميز وإلى مجلس دبي الرياضي على متابعته لكل تفاصيل الحدث وإلى رعاة البطولة واللجان المختلفة والمتطوعين.

ووصف العصيمي البطولة بالمتطورة وهو الهدف الذي رسمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قبل 13 سن وخاصة أن عدد لاعبي منتخبنا المشاركين في البطولة الحالية بلغ أكثر من 50 لاعباً ولاعبة.

وقال: نقطف حالياً ثمار تطور(بطولات فزاع) على جميع الأصعدة، الإداريين واللاعبين والحكام والمصنفين والمتطوعين وغيرهم وإن إشادة الاتحاد الدولي لم تأت من فراغ.

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