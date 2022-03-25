مانع المرزوقي بطل «الإمارات فلاي بورد» في مهرجان الظفرة

المصدر: (الظفرة - وام)

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أسدل الستار مساء أمس على منافسات بطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد»، التي أقيمت على شاطئ المرفأ في منطقة الظفرة ضمن مهرجان الظفرة البحري، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتفوق في فئة المحترفين البطل مانع المرزوقي، حيث قدم أفضل استعراض، وأحرز المركز الأول، في حين حل ثانياً سعود الحمادي، وثالثاً ماجد المرزوقي.

وفي فئة المبتدئين تفوق أحمد سالم الرميثي وقدم استعراضاً مبهراً، في حين حل في المركز الثاني سيف سلطان عبد العزيز، وثالثاً مروان حبيب المرزوقي.

وعبر أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب عن رضاه بالتميز الكبير للفعاليات وأنشطة المهرجان هذا الموسم خاصة مع تناغم الرياضات البحرية الحديثة والتراثية معاً، خلال أيام المهرجان وقال: «منافسات الفلاي بورد حملت طابعاً مثيراً وتفاعلت الجماهير معها بشكل لافت، ونتوجه بالشكر لكل من أسهم في إنجاح الحدث».

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