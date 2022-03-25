«دبي جونيور ريغاتا» للقوارب الشراعية الحديثة الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد شواطئ جميرا عند الساعة الواحدة من ظهر يوم بعد غدٍ انطلاق منافسات سباق (دبي جونيور ريغاتا) للقوارب الشراعية الحديثة ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022.

وينظم الحدث المجتمعي الكبير الذي يجمع نخبة الأبطال والبطلات الصاعدين والصاعدات في رياضة الإبحار الشراعي، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون والشراكة مع نادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك- وتحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وستنشر القوارب المشاركة في السباق في شواطئ جميرا وأم سقيم حسب كورس ومسار السباق والذي ستقرره اللجنة الفنية المشرفة على السباق حسب ظروف وحالة البحر وقت موعد المنافسات والذي تحدد بين الساعة الواحدة ظهراً إلى الرابعة عصراً.

ويتنافس المشاركون والمشاركات على 6 ألقاب ذكور وإناث في 3 فئات هي منافسات القوارب الشراعية الحديثة (اوبتمست) تحت 14 سنة والقوارب الشراعية الحديثة (ليزر 4.7) تحت 17 سنة والقوارب الشراعية الحديثة (ليزر ريدايال) تحت 18 سنة.

وحدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم كآخر موعد لتسجيل المشاركين والمشاركات .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز