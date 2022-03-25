76 مقاتلاً من 45 دولة في سلسلة محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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يشارك 76 مقاتلاً يمثلون 45 دولة في سلسلة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة عبر 3 جولات مختلفة، تستمر لـ 3 أيام بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس أبوظبي، وستكون ضربة البداية عند السادسة مساء اليوم عبر النسخة الإفريقية الثانية من البطولة التي تشهد 13 نزالاً، وتعقبها البطولة الدولية المفتوحة غداً بـ 13 نزالاً أيضاً، وتختتم سلسلة البطولة مساء بعد غدٍ بالنسخة العربية السابعة والتي تتضمن 12 نزالاً.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة عدد من المقاتلين، أن سلسلة «محاربي الإمارات» تستعد لحقبة جديدة في مشوارها تستهدف المزيد من التطور، خاصة في ظل وجود محترفين مميزين.

وأعلن درويش أن النسخة الأفريقية ستشهد أولى منافساتها على لقب البطولة بين المغربي بدر الدين دياني والتونسي وسام الهمامي في وزن المتوسط، وتشهد النسخة الدولية نزالين على ألقاب البطولة أولهما ضمن وزن الذبابة في فئة النساء بين الكندية كورين لافرامبواز والفنزويلية كارولينا هيمينيز، وفي الحدث الرئيسي يدافع طارق سليمان بطل وزن المتوسط عن لقبه ضد الأيرلندي ويل فلوري.

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