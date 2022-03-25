«آسيوية الدراجات» تنطلق في طاجيكستان اليوم

المصدر: دوشنبه-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق بطولة آسيا للدراجات الهوائية في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان اليوم وتستمر حتى 30 مارس الجاري في فئات ومنافسات مختلفة تشمل سباق الطريق وضد الساعة رجال وسيدات وتحت 23 عاماً، إضافة إلى فئتي الشباب وأصحاب الهمم.

ويشارك في البطولة 450 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، أبرزها الإمارات، اليابان، تايلاند، كازاخستان، الهند، أفغانستان، بنغلادش، البحرين، إيران، العراق، مانغوليا، باكستان، فلسطين، طاجيكستان، اوزباكستان، فيتنام.

وتشارك الإمارات بوفد يضمّ حارب عبد الرزاق العلي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، حمد كاسين إداري المنتخب الوطني والمدرب بدر ثاني والمدربة سناء المرداسي وأحمد المطيوعي مدير منتخب أصحاب الهمم و 21 لاعباً ولاعبة في فئات مختلفة تضم منتخب الكبار وتحت 23 عاماً رجال وسيدات تحت 23 عاماً ومنتخب الشابات وأصحاب الهمم.

ويقود يوسف ميرزا منتخبنا الوطني للكبار، الذي يضم أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد خميس النقبي، فيما يتشكل منتخب تحت 23 عاماً من محمد المطيوعي وعبد العزيز الهاجري وحمدان حسن وعبد الله الحمادي، ويتكون منتخب الإناث وتحت 23 عاماً والشابات من صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، ويضم منتخب أصحاب الهمم الفئة«H» والفئة «C» عايض الأحبابي، سعيد الظاهري، عبد الله البلوشي، أحمد البدواوي، ذياب المهيري، وسالم الجنيبي.

ويلتحق ميرزا ببعثة منتخبنا الوطني اليوم قادماً من مشاركة في إيطاليا استعداداً للبطولة الآسيوية.

جاهزية

وصرح حارب عبد الرزاق العلي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، رئيس البعثة أن منتخباتنا الوطنية على أتم الاستعداد للحدث القاري لتقديم أفضل المستويات والصعود على منصة التتويج في ظل الخبرة الواسعة لمختلف الدراجين المشاركين وخاصة يوسف ميرزا في سباق الطريق ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ في فئة تحت 23 عاماً، وقال: استعد منتخبنا الوطني في معسكر في الفجيرة بهدف التعوّد على التضاريس المشابهة لمسار السباق في دوشنبه، ونحن واثقون أن تحضيراتنا الجيدة ستساعدنا على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية ونشكر أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية على تكفله بمصاريف إقامة الوفود المشاركة وحرصه على توفير كافة الإمكانات المريحة لنا.

من جهته تقدم أونكار سينغ الأمين العام للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بالنيابة عن المنتخبات المشاركة بالشكر إلى أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي على تكفله بمصاريف إقامة جميع الوفود، مؤكداً أنها المرة الأولى في تاريخ الاتحاد القاري التي يتم فيها استضافة المشاركين مجاناً في البطولة، وهو ما يؤكد الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي من أجل تطوير رياضة الدراجات الهوائية في القارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز