جودو الإمارات بطل «عربية الأردن»

المصدر: عمان - البيان الرياضي

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توج منتخبنا الوطني بلقب البطولة العربية للجودو لفئة الشباب برصيد 3 ميداليات ذهبية في إنجاز غير مسبوق لأول مرة في تاريخه، وذلك مع انطلاقة منافسات البطولة العربية للمنتخبات والأندية أول من أمس.

وحصل البطل الإماراتي حارب عبد الرحمن جمعة على ذهبية وزن فوق 100 كجم، بعد أن تخطى أبطال الأردن والسعودية، فيما نال زميله الصاعد أحمد جاسم الثميري ذهبية وزن تحت 60 كجم، بفوزه على أبطال الجزائر والأردن والعراق، ثم سوريا في النهائي، وتوج البطل سعيد النقبي بذهبية وزن تحت 73 كجم متخطياً أبطال العراق وسوريا، والكويت، وفلسطين، ثم الأردن في النهائي.

انطلقت المنافسات تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال بصالة الأرينا في جامعة عمان الأردنية الأهلية، بمشاركة 315 لاعباً ولاعبة من 17 دولة هي الإمارات، وجيبوتي، والبحرين، والسعودية، والجزائر، والعراق، والكويت، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وقطر، وسوريا، ومصر، واليمن ولبنان إلى جانب الأردن البلد المستضيف. واحتل منتخب الكويت المركز الثاني بذهبيتين في فئة الشباب، وحل الأردن ثالثاً بذهبية واحدة، ومعه المنتخبين الجزائري والسوري. ويخوض منتخبنا للرجال اليوم مبارياته على مستوى الفرق.

وتلقت البعثة تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بالإنجاز، مثمناً جهود الشباب في إحراز لقب غال ومهم وغير مسبوق، مشيراً إلى أنه سيكون حافزاً لبقية أعضاء المنتخب من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال منافسات البطولة التي تضم العديد من المنتخبات القوية.

وقال بن ثعلوب: «تتويج المنتخب يأتي ترجمة للدعم والرعاية المباشرة من قبل القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ويعكس أيضاً سلامة الخطط والبرامج التي وضعها الاتحاد وتولي اهتماماً كبيراً بقطاع المراحل السنية».

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