تعاون بين «أبوظبي الرياضي» و«دولي بناء الأجسام»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث مجلس أبوظبي الرياضي التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي ووفد الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي والمصري والإفريقي لبناء الأجسام، والعقيد عبدالكريم سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB بالإمارات والشرق الأوسط.

وأكد العواني تقديره لجهود تطوير رياضة اللعبة على المستوى الدولي، وقام بتكريم رفائيل سانتوجا والذي قدم له درع الاتحاد الدولي، تقديراً لدور المجلس في دعم الرياضة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز