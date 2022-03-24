تتويج قيادة القوات البرية بدرعي التفوق لبطولة محمد بن زايد للجوجيتسو و«الأنشطة الرياضية»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بحضور اللواء الركن راشد عبيد المزروعي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع أمس، الحفل الختامي لدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة للجوجيتسو، وذلك بقيادة مركز التربية الرياضية العسكري، وبحضور كبار الضباط في وزاره الدفاع والقوات المسلحة، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم مشاهدة فيديو عن أنشطة مركز التربية الرياضية العسكري، وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج قيادة القوات البرية بدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة للجوجيتسو ودرع التفوق العام للأنشطة الرياضية للعام التدريبي 2021. واشتملت البطولة على منافسات الحزام الأزرق، والأحزمة الملونة لفئة البالغين من 18-29 سنة، وفئة الأساتذة 30 سنة فأكثر بمشاركة 10 قيادات.

دليل

وأعلن خلال الحفل الختامي عن الانتهاء من دليل تدريب الجوجيتسو بوزارة الدفاع الذي استغرق إعداده 4 سنوات بعد دراسة علمية وعملية لجميع مدارس وأكاديميات تدريب الجوجيتسو على مستوى العالم ليخرج دليل تدريب الجوجيتسو بمنهج ومدرسة تدريبية متفردة في القتال تخص وزارة الدفاع بدولة الإمارات، وهو الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يحتوي على منهج علمي تدريبي ويحتوي الدليل على 5 فصول.

وهنأ مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز، معرباً عن سعادته بحضور المنافسات لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة للجوجيتسو 2021، وأشاد بمستوى المنافسات التي أظهرت القوة البدنية والذهنية للمشاركين، والتطور الكبير لرياضة الجوجيتسو في الإمارات.

وتم تقديم استعراض فني في القتال العسكري القريب باستخدام مهارات الجوجيتسو بغرض الدفاع عن النفس، أو الهجوم على الخصم، وتتضمن هذه المهارات عدة تقنيات تظهر مدى فاعلية الجوجيتسو لدى الجندي المقاتل في الإخضاع، والسيطرة على الخصم، وتم تكريم اللاعبين والقيادات الفائزة، والتقاط الصور التذكارية مع راعي الحفل.

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