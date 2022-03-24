الجامعة الأمريكية في دبي تحتضن المهرجان الرياضي الموحد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي وأكاديمية جام الرياضية المهرجان الرياضي الموحد، بمشاركة 65 لاعباً من أصحاب الهمم، و30 لاعباً من فرق الجامعة الأمريكية في دبي. وأسفرت نتائج المباريات عن فوز جميع الفرق تحقيقاً لشعار الأولمبياد الخاص «دعني أفوز إن لم أستطع دعني أكون شجاعاً».

بدأ المهرجان بكلمة ألقتها الدكتورة نادرة البورنو الأستاذة في كلية التربية بالجامعة الأمريكية في دبي، رحبت فيها بالمشاركين في المهرجان، وأوضحت أهميته لأصحاب الهمم من خلال دمجهم في المجتمع. وأكدت دعم الجامعة للفعاليات الاجتماعية والرياضية.

كما ألقت فاطمة محمد، مديرة الاستراتيجية والمشاريع للأولمبياد الخاص الإماراتي، كلمة أشادت فيها بدور الجامعة الأمريكية في دبي باحتضان هذا المهرجان، الذي يهدف إلى دمج أصحاب الهمم في الفعاليات الرياضية ومشاركتهم في مختلف الفعاليات الاجتماعية.

بدأت الفعاليات بفقرة فنية نظمتها ستيب أب، تلتها حركات «الزومبا» بمشاركة عدد كبير من الطلبة وأعضاء الفرق الرياضية.

ثم انطلقت مباريات كرة القدم وكرة السلة بنين وبنات وكرة الطاولة.

حضر المهرجان سلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وسالم راشد المطوع، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة، وحصة اليماحي، أمين عام مساعد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وكل من طارق العريدي، وناصر بالشالات، ممثلَي اللجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد سالم المهري، وعائشة الجسمي من مجلس دبي الرياضي.

واختتم المهرجان بتكريم الفرق المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز