550 سباحاً في بطولة إيبكس الدولية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق في مجمع الرياضات المائية بمركز مدينة محمد بن زايد الرياضي اليوم، بطولة إيبكس المجتمعية الدولية الأولى للسباحة بمشاركة 550 سباحاً وسباحة من 8 دول، وتستمر سباقات البطولة حتى بعد غدٍ المقبل، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة.

وأكد عبدالرحمن المرشدي مدير البطولة، أن السباقات تشهد مشاركة 35 نادياً وأكاديمية للأعمار من 9 سنوات وحتى العمومي، وقال: «البطولة هي الأولى في الإمارات، والتي تدعم مشاركة الهواة من المحترفين، وتوفر سباقات للمحترفين من الأعمار السنية فوق 30 سنة، كما تشهد مشاركة كبيرة من مصر، السعودية، الكويت، السودان، اليونان، تركيا والمجر، إضافة إلى الإمارات».

وأكد المرشدي أن الحدث من أولى البطولات التي يكون بها تصفيات في الفترة الصباحية، ويتنافس السباحون في النهائيات بالفترة المسائية، وهو ما يعطي فرصة أفضل للسباحين لتقديم أفضل ما لديهم، وأشار إلى أنه سيكون هناك مشاركة لسباحي الأولمبياد الخاص بالبطولة، ضمن خطة تحضيرهم لتمثيل الإمارات في بطولة المجر.

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