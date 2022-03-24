رجبي الإمارات يواصل تحضيرات «آسيوية تايلاند»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يواصل منتخب الإمارات للرجبي للرجال والسيدات لسباعيات الرجبي تحضيراته للمشاركة ببطولة آسيا والمزمع إقامتها بمدينة بوكيت بتايلاند بيومي 9 و 10 أبريل المقبل وذلك بعد مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات بالعناصر الشابة المواطنة بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي التي أقيمت بالعاصمة التونسية خلال شهر فبراير المنصرم وظهورهم بشكل مميز.

وتقام التدريبات بصفة مستمرة على مدار مرتين أسبوعيًا بالإضافة لجدول مكثف للياقة البدنية يتم تنفيذه بالصالة الرياضة جيم نيشن التي تم التعاقد معها لمزاولة التمارين الرياضية.

ويشرف على التدريبات فريق الرجال أبولو بيرليني ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر، بينما تشرف على تدريب منتخب السيدات فيلادلفيا أولاندو.

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