5 ميداليات جديدة لمنتخبنا الوطني في "دولية" فزاع لـ "قوى" أصحاب الهمم

المصدر: وام

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أضاف منتخبنا 5 ميداليات "3 فضيات و برونزيتان" لرصيده في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم بعد فوز مريم الزيودي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص الفئة "إف 40، 41، 44 "، وانتزاع أحمد الحوسني فضية دفع الجلة "إف 33"، وفوز موسى حسن بفضية دفع الجلة إف "32" بينما حصد أحمد المازمي برونزية دفع الجلة في فئة "إف 33 "، وعبدالله المصباحي برونزية دفع الجلة أف 53، 54.

وتعد الإثارة وتحطيم الأرقام القياسية العنوان الأبرز لنسخة دبي، خاصة أن الجائزة الكبرى 2022 محطة تأهيلية مهمة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وكان حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي شهد مسابقات اليوم الثالث قد شارك مع عبدالكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة في تتويج الفائزين في مسابقات رمي القرص أف 40، 41، 44 سيدات وأف 52 و57 و400 متر رجال تي 52، 53.

وحلقت تايلاند بذهبية وفضية وبرونزية 400 متر الفئة "تي 52، 53" بتوقيع الثلاثي بياو وماسابيري، وسويا انتاسين، فيما فازت الجزائر بالمركزين الأول والثاني لمسابقة رمي القرص أف 56 و57 سيدات عن طريق اللاعبتين نادية مجماج وصفية جلال، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى قوجي علام من نيجيريا.

وفي مسابقة 400 متر تي 20 سيدات كان المركز الأول من نصيب تايلاند عن طريق أوراوان فيما ذهب المركزان الثاني والثالث إلى تركيا بتوقيع اللاعبتين قزير واسراء بايراك.

وفي مسابقة 400 متر رجال تي 20 حصل البريطاني كولامبا على الميدالية الذهبية، تاركا المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الكندي نوى فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى التايلاندي ناتابون.

ووصف حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالمفخرة ..مشيدا بالتنظيم الاحترافي لـ "أم الألعاب " والذي أسعد الجميع خاصة وأن الجائزة الكبرى " دبي 2022 " مؤهلة لـ " بارالمبية باريس 2024".

وقال الرحومي: بطولة " فزاع الدولية " ثمرة عمل كبير ودؤوب مما كان له المرود الإيجابي على هذه المشاركة المشرفة في ظل حرص الدول على التواجد في الإمارات ودبي، ولا شك أن الدعم الذي تحظى به رياضة "أصحاب الهمم" من "القيادة الرشيدة" يدل على اهتمامها بكل شرائح المجتمع مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج.

ووجه الرحومي الشكر إلى فرق العمل المختلفة بالبطولة وإلى المتطوعين الذين عززوا فكرة التطوع وإدارة البطولات بهذا الشكل الاحترافي الذي يثلج الصدور بحسب رأيه.

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