«الشعفار جميرا» يستهدف «آسيوية الهواة»

المصدر: دوشنبه - عدنان الغربي

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يشارك فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية في النسخة الأولى لبطولة آسيا الهواة التي تقام على هامش بطولة آسيا للدراجات الهوائية في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان 31 مارس الجاري، بمشاركة ما يقرب من 100 دراج من جنسيات آسيوية مختلفة.

ووصلت بعثة فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية إلى دوشنبه أول من أمس، برئاسة مدير الفريق عبد الناصر الشامسي وتضم محمد الحاج إداري الفريق والدراجين أنس العبدية وسعيد بالواش ومحسن الكورجي وهشام بنوزة وناتيل بيرهاني، وفابريزيو دي أميغو، وأحمد قائد، وخالد البلوشي وفيصل الشحي.

وقال عبد الناصر الشامسي إن الفريق وصل مبكراً لدوشنبه من أجل الإعداد الجيد لبطولة آسيا للهواة التي تعد أحد أبرز الألقاب التي يراهن عليها الفريق في الموسم الحالي وسيشارك فيها بفريقين للمواطنين والأجانب، مشيراً إلى أن المعسكر التحضيري يستمر لمدة 10 أيام ويتضمن برنامجاً إعدادياً لدورة ند الشبا الرياضية التي تعدّ أيضاً في مقدمة أولويات الفريق في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها من أهم بطولات سباقات الدراجات الهوائية في الإمارات إلى جانب بطولة السلم.

وأوضح الشامسي أن فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية قدم أداء قوياً في الموسم ونجح في تحقيق العديد من الانتصارات لكن الصعود على منصة التتويج في دورة ند الشبا يعد أحد أبرز أهدافه.

من جهته قال خالد البلوشي كابتن الفريق إن إقامة معسكر تحضيري في دوشنبه يعكس طموحات «الشعفار جميرا» الذي يحاول مواصلة الـتألق وتأكيد السمعة الطيبة التي وصل إليها، مشيراً إلى أن الفريق يضم نخبة من الدراجين المميزين وهو قادر على تحقيق نتيجة جيدة في سباق آسيا للهواة المحطة الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية.

وأكد البلوشي أن فريق الشعفار جميرا تألق في مختلف السباقات التي شارك فيها بفضل الدعم الكبير لمؤسس الفريق أسامة الشعفار والتزام الدراجين.

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