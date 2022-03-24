«الفرسان» بطل دوري السلة برقم قياسي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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احتفظ شباب الأهلي بلقب الدوري العام لكرة السلة بفوزه أمس على الشارقة 75 - 63 في المباراة الفاصلة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد، ووصل «فرسان دبي» للقب الـ13، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الوحدة، وتوج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة أبطال الدوري بحضور عدد من المسؤولين.

انتهى الربع الأول من «الفاصلة» بتقدم كبير لشباب الأهلي بنتيجة 23 - 14، وأظهر الشارقة ندية في الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 19 ـ 19، لتصبح النتيجة 42 ـ 31 لـ«فرسان دبي»، ورد الشارقة بقوة وقلص الفارق بفوزه بالربع الثالث 23 - 19 لتصبح النتيجة 61 ـ 54، قبل انطلاقة الربع الأخير الذي حسمه شباب الأهلي بنتيجة 14 ـ 11 ليفوز بالنتيجة النهائية للمباراة بفارق 12 نقطة، وكان الفريقان تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً، حيث كسب شباب الأهلي المباراة الأولى، وفاز الشارقة بالثانية.

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