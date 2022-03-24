26 لاعباً يمثلون الإمارات في «آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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دخل منتخبنا الوطني للجوجيتسو أمس المرحلة الأخيرة من معسكره المغلق استعداداً للسفر غداً من أجل المشاركة في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 26 لاعباً ولاعبة وهم: زايد الكثيري، وذياب النعيمي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي، ومحمد علي السويدي، وفراج العولقي، ومحمد العامري، ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وعبد الله الكبيسي وهزاع فرحان.

أما على صعيد منتخب السيدات فتضم القائمة: حمدة الشكيلي، وشوق الظنحاني، وبلقيس عبد الله، وشريفة النعماني، وأسمى الحوسني، وميثاء سلطان، وبشاير المطروشي، ومها الهنائي، وشما الكلباني، وهيا الجهوري، ومهرة محفوظ، ومروة الحوسني، وتسنيم الجهوري ومريم العامري.

وتتواصل تدريبات اللاعبين واللاعبات وسط اهتمام كبير من أعضاء الجهازين الفني والإداري بالتفاصيل كافة، حيث يتم حالياً مراجعة الأوزان، والإعداد النفسي، ووضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى المنامة للمنافسة على اللقب بهدف الاحتفاظ به وتأكيد البقاء في صدارة القارة الآسيوية.

وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن المعسكر المغلق للمنتخب خرج بالعديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية.

وأوضح المنهالي: «يتضمن المعسكر المغلق تدريبات صباحية في صالة اللياقة البدنية على الأجهزة الرياضية المختلفة، فيما يحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين وتسليط الضوء على مختلف الجوانب الفنية والتكتيكية من خلال محاضرات نظرية، ثم تطبيق ما تم مناقشته في التدريبات المسائية».

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