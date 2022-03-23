«أبوظبي الرياضي» تعتمد موازنة قطاع الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي في اجتماعه الدوري الموازنة العامة لقطاع الرياضة في أبوظبي، واطلع على سلم رواتب الأندية الرياضية وتقرير التدقيق الداخلي لمجلس أبوظبي الرياضي، ومؤشرات الأداء العام للمؤسسات والأندية الرياضية، وبحث المجلس خطط التطوير لمسيرة قطاع الرياضة في إمارة أبوظبي ومواصلة تقديم المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز نجاحات المنظومة الرياضية وتحقيق التفاعل المجتمعي بكافة الأنشطة للمرحلة المقبلة.

ترأس الاجتماع محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، سيف بدر القبيسي، محمد خليفة النعيمي، الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، مسلم سالم العامري، أعضاء مجلس الإدارة، وعارف العواني الأمين العام للمجلس.

وتم الاطلاع على خطط الفعاليات الرياضية العالمية التي ستحتضنها أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، امتداداً للنجاحات الكبيرة التي أحرزتها خلال الفترة الماضية ومكانتها الريادية في تنظيم كبرى الفعاليات في ظل الأصداء العالمية الواسعة التي حظيت بها من قبل الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.

وأوصى مجلس الإدارة بمواصلة الخطط التنظيمية المميزة لتقديم فعاليات بأعلى معايير الجودة لتعزيز مكتسبات المكانة المرموقة للعاصمة، ودورها المهم في جذب واستقطاب التنوع الكبير لكافة الفعاليات وبجميع الرياضات، ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من النواحي الفنية والزخم الجماهيري والإعلامي والترويجي للإمارة.

خطة

استعرض المجلس خطة سير الأعمال في الأندية الرياضية التخصصية المستحدثة للرياضات الأولمبية والتي تضم أبوظبي للمبارزة، وأبوظبي لألعاب القوى، وأبوظبي لرفع الأثقال، وأبوظبي للقوس والسهم، وأبوظبي للرياضات المائية، وأبوظبي لكرة المضرب.

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