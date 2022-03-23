دبي تحتضن مونديال الشباب والناشئين للمبارزة 2 أبريل

المصدر: دبي-علي الظاهري

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، من 2 أبريل وحتى 10 من الشهر نفسه المقبل، ويشارك في الحدث الذي تستضيفه الإمارات ودبي لأول مرة، 1657 رياضياً ورياضية، يمثلون 102 دولة.

جاء الكشف عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة، ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور هدى المطروشي أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة، ومدراء الإدارات والأقسام بالمجلس وممثلي وسائل الإعلام.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته باستضافة الإمارات لأكبر وأهم بطولات المبارزة العالمية، وهي بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة، التي ستحتضنها «دانة الدنيا» دبي المدينة الرائعة والمتألقة بمجمع حمدان الرياضي، وينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، بتعاون ودعم كامل من مجلس دبي الرياضي.

سعادة مضاعفة

وأضاف: سعادتنا مضاعفة بأن تحظى البطولة برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تلك الرعاية التي ستضمن، بإذن الله، تحقيق النجاح لهذا الحدث العالمي الكبير، فلسموه منا ومن أسرة المبارزة الإماراتية كل الشكر والامتنان، ونشكر مجلس دبي الرياضي على ما قدمه لنا من دعم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، ونحن في أسرة المبارزة الإماراتية نفخر دوماً بفكر وعطاء هذه المؤسسة الرياضية الرائعة، التي تحقق النجاح تلو النجاح، والتي تعمل وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي لا يألو جهداً في دعم الأحداث الرياضية بدبي، وإطلاق المبادرات والابتكارات الخلاقة، التي يشهد بها الجميع، والشكر موصول إلى معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وجميع العاملين بالمجلس الموقر.

وتابع: ستستضيف البطولة وفود أكثر من 102 دولة من شتى بقاع العالم، وأكثر من 1600 لاعب ولاعبة، كلهم حرصوا على القدوم إلى دبي، ليتنافسوا في أروع المنافسات الرياضية الشريفة على مدار تسعة أيام، بصالة مجمع حمدان الرياضي هذه المنشأة الرياضية التي نفخر لروعة وإبداع المنشآت الرياضية به التي لا تضاهى، ونؤكد أن البطولة وفي استضافة هذا الصرح الرياضي الكبير ستحفر اسمها في أذهان جميع المشاركين بها.

وثمن الشيخ سالم القاسمي جهود جميع العاملين في مجلس دبي الرياضي، والقائمين على استضافة هذا الحدث الكبير، كما توجه بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبنك رأس الخيمة، وأسرة مجمع حمدان الرياضي، التي قدمت كل الدعم لتنظيم البطولة ولأسرة الإعلام الرياضي، وجميع اللجان العاملة بالبطولة الساعية لتقديم بطولة ستكون حديث العالم أجمع، لافتاً إلى أن البطولة تعد فرصة مبارزينا لتقديم مستويات تنافسية والكشف عن مدى التطور الذي تحقق لهم.

تهنئة

من جانبه، هنأ ناصر أمان آل رحمة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وأسرة رياضة المبارزة باعتماد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، الذي سيقود العمل حتى العام 2024 لتحقيق المزيد من الإنجازات لهذه الرياضة الأولمبية المهمة، معرباً عن سعادته بتنظيم واستضافة بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة في مجمّع حمدان الرياضي، الذي احتضن بطولات عالمية في مختلف الرياضات، كما استضاف معسكرات تدريبية لأبطال العالم والأولمبياد في مختلف الرياضات، وفي مقدمتها المبارزة، كما يضم المجمّع مقر ومركز تدريبات أكاديمية دولية للمبارزة.

وأبدى ناصر أمان آل رحمة باستمرار التعاون بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للمبارزة، الذي يقوم بعمل كبير ورائع لنشر وتطوير هذه الرياضة، التي زادت شعبيتها ومكانتها كثيراً في الدولة، وجمع التعاون مع الاتحاد في تنظيم منافسات المبارزة، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، كما يتم سنوياً تنظيم بطولة دولية بالمبارزة، تستقطب مبارزين ومبارزات من أبطال الأولمبياد والعالم، ليمتد التعاون إلى مرحلة استضافة المونديال، الذي يشهد مشاركة أكثر من 1600 رياضي، وأكثر من 2000 من أعضاء الوفود، التي تمثل 102 دولة، مؤكداً ثقته بتنظيم البطولة بالمستوى المعروف عن الإمارات، ومتمنياً لأبناء الإمارات التألق في البطولة.

من جهته، أكد عبد الله شهداد مدير مجمّع حمدان الرياضي أن العمل جار في المجمّع لتغطية أحواض السباحة وتجهيز الصالة وتقسيمها لاستضافة أكثر من مباراة في وقت واحد، كما قال إن فرق العمل قد اختصرت فترة تغطية وتجهيز الأرضيات لتكون لمدة أسبوع فقط، وبذلك فإن فريق العمل في وضع مريح، مما أسهم في سبق الجدول الزمني المقرر لذلك، مشيراً إلى أن المجمع جاهز لاستضافة الحدث.

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