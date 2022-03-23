3 ملايين درهم جوائز «مروح للشراعية 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، اليوم، سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وذلك ضمن مهرجان الظفرة البحري الذي يختتم فعالياته يوم السبت.

ويشارك في السباق الذي يمتد لمسافة 20 ميلاً بحرياً، 100 محمل شراعي، وخصص النادي 3 ملايين درهم جوائز مالية للمشاركين في السباق، والفائزين بالمراكز الأولى، إذ من المقرر أن تنطلق المنافسات من جزيرة أبو الأبيض وصولاً إلى شاطئ المغيرة.

ويقام ضمن المهرجان غداً سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق المرفأ للتجديف التراثي، فيما يقام يوم السبت سباق التجديف الواقف، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية «الريجاتا»، وسباق الكايت سيرف، إلى جانب بطولة الظفرة لصيد الكنعد.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، العضو المنتدب، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، مؤكداً أن دعم ورعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث ولها أثر كبير في تطوير الرياضات البحرية في الدولة.

وأشاد بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مؤكداً أن مهرجان الظفرة يحقق نجاحات كبيرة كعادته على صعيد المشاركة والتفاعل المجتمعي مع السباقات والفعاليات التراثية كافة.

تفاعل

وقال إن مشاركة نحو 100 محمل شراعي في سباق مروح يؤكد قيمة السباق ومدى التفاعل مع التراث الوطني، والاهتمام بالمشاركة من جانب البحارة الشباب، مطالباً جميع المشاركين بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق خصوصاً المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.

من جهته وصف عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، بـ «الكرنفال» التراثي للمحامل الشراعية، مشيراً إلى أن مشاركة مئات النواخذة الذين بدأوا إلى مدينة المرفأ استعداداً لهذا السياق المميز، والذي يرتقبه الجميع كل عام ضمن أبرز مسابقات مهرجان الظفرة البحري.

وقال إن اللجنة تتشارك مع نادي أبوظبي للسباقات البحرية في عدد من المهرجانات التراثية البحرية في منطقة الظفرة، ولقد أثمر عن هذا التشارك نجاح باهر لمختلف هذه المهرجانات وتحقيق للأهداف المرجوة الرامية إلى صون التراث والمحافظة عليه وتعليمه ونقله للأجيال الناشئة.

وتمنى المزروعي التوفيق لكافة المشاركين في هذا الحدث المميز، والذي سينطلق من جزيرة مروح وصولاً إلى شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، ويتلاقى النواخذة على ضفاف الشاطئ بصورة تعكس الماضي وهم عائدون من رحلة البحر.

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