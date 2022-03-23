بطولة الشارقة الرياضية العمالية تصل إلى محطتها النهائية السبت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يسدل الستار في الخامسة من مساء يوم السبت، على النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، والتي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسيكون الختام في الملاعب الرياضية لمنتزه الشارقة الوطني، ويتضمن اليوم الختامي المباريات النهائية لكافة مسابقات البطولة.

وتتضمن النهائيات مسابقة الكريكيت، ويلتقي فيها الفائزان من الدور قبل النهائي الذي يقام الجمعة، ويلتقي خلاله فريق شرطة الشارقة مع فريق جمعية الشارقة التعاونية، وفريق سوبر 98 دبي مع فريق سبيشيل 95 الشارقة.

وعلى لقب كرة القدم، يلتقي فريق شرطة الشارقة مع فريق الريس، ويسبق النهائي مواجهة فريق جمعية الشارقة التعاونية مع فريق عيادة سكينوفا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي كرة السلة، يلتقي فريق فاست مع فريق ذا بيرجري، في المباراة النهائية على اللقب، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بين فريقي اولد جنز وباستا زون.

ويلتقي في نهائي الكرة الطائرة، فريق باستا زون مع فريق بيغ مارت، ويلتقي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فريق أوشن أير مع فريق زاك إلكتريك.

فيما يلتقي في نهائي الهوكي، فريق يو اي اي اكسيبيتر هوكي كلوب مع خليفة هوكي كلوب فجيرة، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بين فريقي الشارقة تايجرز هوكي كلوب ويو اي اي فالكون غرين.

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