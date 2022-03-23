محمد بن مكتوم يهنئ أسرة الرجبي بنجاح الموسم الرياضي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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هنأ الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي مجالس ورؤساء ولاعبي وإداري أندية الرجبي بالدولة، بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2021-2022 بنجاح، في ظل الظروف والأوضاع الصعبة، التي مر بها العالم المتعلقة بجائحة كورونا، مشيداً بما هيأه الاتحاد من سبل لإنجاح عمل المنظومة كاملة، عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والسير بالمنافسات لبر الأمان، مؤكداً أن هذا النجاح يدل على التخطيط السليم والإصرار على العطاء، والحفاظ على المكتسبات الرياضية من خلال التوازن بين المسابقات وصحة الجميع.

وأقيمت فعاليات ختام الموسم الرياضي 2021-2022 على ملاعب طيران الإمارات للرجبي، حيث حقق فريق نادي العين آمبرز لقب دوري الدرجة الأولي للرجال فئة 15 لاعباً بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق نادي دبي هاريكاينز.

بينما حقق فريق نادي أبوظبي هارليكوينز لقب دوري الدرجة الممتازة للرجال فئة 15 لاعباً بعد تفوقه على فريق نادي دبي اكسليز.

وحقق فريق نادي دبي هاريكاينز المركز الأول بدوري السيدات للرجبي، وحقق نادي فالكون المركز الثاني.

وقد حضر مباريات اليوم الختامي محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، الذي قام بتويج الفائزين وتوجه الشكر لهم، بعد موسم متميز، شهد منافسات ساخنة بين الفرق المشاركة، وأنه سعيد للغاية بارتفاع مستوى اللاعبين، ما يفيد المنتخب الوطني، خلال المشاركات المهمة المقبلة، وقام أيضاً بتقديم الشكر جميع الحكام على نجاح الموسم الرياضي للرجبي، في ظل الأوضاع الصعبة، وقد شاهد المباريات عدد كبير من الجمهور العاشق للعبة.

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