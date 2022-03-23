بعد مرور 6 سنوات.. المصري محمد إيهاب يتوج بفضية أولمبياد ريو

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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أعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دى جانيرو التي أقيمت عام 2016.

وأكد إيهاب أن تتويجه بالفضية جاء بعد الحكم الصادر ضد الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية، بإيقافه 8 سنوات وتجريده من الميدالية.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله وما توفيقي إلا بالله، سبحانه العدل الذي يدبر الأمر من فوق سبع سماوات، تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتي الله بفضية أولمبياد الريو بلا طلب، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجراماً في أولمبياد ريو 2016 ثماني سنوات، بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية، واستبعاد جميع نتائج رحيموف التنافسية بداية من 15 مارس 2016.

وعوقب رحيموف الذي فاز أيضاً بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، بالإيقاف لمدة عامين في يونيو 2013 للسبب ذاته.

يذكر أن رحيموف حصل على ذهبية ريو بعد رفع إجمالي 379 كجم، وحطم الرقم العالمي وقتها، أما محمد إيهاب فحقق إجمالي 361 كجم وحصد الميدالية البرونزية، ولكن بعد استبعاد نتائج رحيموف سيصعد إيهاب للمركز الثاني ويحصل على الميدالية الفضية.

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