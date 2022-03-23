تجريد الرباع الكازخاستاني رحيموف من ذهبية أولمبياد ريو 2016

المصدر: أ ف ب

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جُرد الرباع الكازاخستاني نجاة رحيموف من ميداليته الذهبية في مسابقة رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وتم إيقافه لمدة ثماني سنوات لاستعماله طريقة مخالفة لقوانين المنشطات.

وفاز رحيموف البالغ من العمر 28 حاليا بالميدالية الذهبية الأولمبية لفئة أقل من 77 كلغ مع رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت برفعه 214 كلغ.

لكن محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اعتبرت الثلاثاء أن رحيموف قد استبدل بوله في أربع مناسبات، واعتبرت اللجوء الى هذه الطريقة مخالف للقوانين وتم إيقافه ثماني سنوات اعتبارا من يناير الماضي، وإلغاء جميع نتائجه من مارس 2016 وحتى يناير 2021.

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