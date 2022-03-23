18 فعالية دولية بعطلة الأسبوع في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد ملاعب ومضامير وصالات دبي 18 فعالية رياضية في عطلة الأسبوع، يتصدرها سباق إكسبو دبي للجري 3 ، ويقام السبت المقبل وبلغ عدد المسجلين للمشاركة أكثر من 15 ألف متسابق في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات مع استمرار التسجيل في فئة 10 كيلومترات، وتختتم السبت منافسات بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم لألعاب القوى والمقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة يتنافسون للتأهل إلى أولمبياد «باريس 2024»، فيما تختتم في اليوم نفسه بطولة التنس باستاد سوق دبي الحرة للتنس ضمن فعاليات النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي وتنظمها شركة «إي أس أم».

وتنطلق فعاليات النسخة السابعة من معرض الإمارات للسيارات (كوستم شو) في مركز دبي التجاري العالمي من 25 إلى 27 الجاري، وتشهد مشاركة العديد من شركات السيارات المحلية والعالمية وتستقطب آلاف الزوار من الشركات والأفراد المهتمين بتعديل السيارات والدراجات النارية، ويشمل المعرض مسابقات للمشاركين والجمهور بجوائز500 ألف درهم، كما يتضمن أنشطة وخاصة للأطفال والعائلات.

3 بطولات ملاكمة

وتشهد دبي تنظيم 3 بطولات عالمية للملاكمة وتقام بطولة إي إم دي فايت نايت للملاكمة 25 الجاري في نادي إي إم دي للياقة في رأس الخور، وبطولة ليجاسي الدولية للملاكمة باستاد سوق دبي الحرة للتنس باليوم التالي بمشاركة 14 ملاكماً دولياً، ويدافع الكوبي مايك بيريز عن لقب «دبليو بي ايه القارية» أمام التشيكي دوكار، فيما تقام بطولة «رايزنغ سن» الدولية للملاكمة للوزن الثقيل السبت المقبل في فندق ومنتجع الحبتورغراند.

6 سباقات

وتقام 6 سباقات جري في مختلف مناطق دبي، هي سباق سكيتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي بالصفوح، وإكسبو للجري 3، وسباق الجالية الهندية للجري بشاطئ الممزر، ومسيرة المشي من أجل التهاب المفاصل وتنطلق من بوابة 2 في حديقة الخور ، و«كيو 1 » للجري في ميدان، وسبينس للجري العائلي في منطقتي سيدر فيلا بواحة السيليكون وند الشبا.

بطولات

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك في ميناء دبي هاربور، وبطولة دبي كايت سيرف في جزيرة ديرة، وينظم نادي ماكس آند إيجل في منطقة ند الشبا الرياضية بطولة الكروس فيت وبطولة الترايثلون، وبطولة «باور غايمز دبي» للرياضات المجتمعية المختلطة التي تقام في مدينة دبي للاستدامة على شارع القدرة، كما يقام سباق كراتيريوم أوكيلي للدراجات الهوائية في سوق المرفأ.

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