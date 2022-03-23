بطولة التحدي للجوجيتسو السبت والأحد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان التحدي للجوجيتسو للعام الحالي، والتي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من(4 إلى 15 عاماً) يومي السبت والأحد المقبلين في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وسوف تستثمر هذه النسخة النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من مهرجان التحدي للجوجيتسو في فبراير الماضي، وسط إقبال كثيف على التسجيل الذي يغلق اليوم 22 مارس.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الاتحاد في اجتماع مجلس إدارته الأخير حدّد أبرز ملامح المرحلة المقبلة، والتي ستكون واحدة من أهم مرتكزاتها الاستثمار في فئة البراعم والأطفال، وتصميم برامج وبطولات تساهم في صقل مواهبهم، وإعدادهم للدخول لعالم الاحتراف عبر تنظيم بطولات ومهرجانات خصيصاً لهم ووفقاً لأفضل الممارسات.

رؤية

وأضاف الشامسي إن بطولة التحدي للجوجيتسو تواكب رؤية الاتحاد في بناء جيل قوي، خصوصاً أن النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت الشهر الماضي شهدت منافسات استثنائية للبراعم، نالت إعجاب وإشادة الجماهير في المدرجات، وأظهر اللاعبون خلالها مهارات بدنية وذهنية متقدمة على أبسطة النزالات، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والفخر بهذا الجيل الواعد، وسنواصل تسخير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير قدرات أبطال المستقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول إلى أعداد كبيرة بالمئات ترغب في المشاركة بهذا المهرجان الكبير، ما يعكس أهمية ومكانة البطولة لدى مجتمع الجوجيتسو في الدولة، ولدى الأسر والعائلات التي تلعب دوراً مهماً في المساهمة بتحقيق رؤية الاتحاد عبر حث وتشجيع أبنائها على ممارسة اللعبة واحترافها.

برنامج

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

من ناحية أخرى سيوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأسر التي ستحضر البطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات.

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