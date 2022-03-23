وفد الإمارات إلى طاجيكستان للمشاركة في «آسيوية الدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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غادرت مساء أمس بعثة المنتخبات الوطنية للدراجات متجهة إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبيه للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للدراجات في الفترة من 25 إلى 30 مارس، في بعثة تضم 23 لاعباً ولاعبة، وبرئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات حارب العلي.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات منصور بوعصيبه، أنه تم توفير كل سبل نجاح المنتخبات الوطنية في مهمتهم القادمة، حيث تشارك الإمارات في فئات مختلفة ومنها كبار، وتحت 23 سنة وإناث تحت 23 سنة، وشابات إضافة إلى أصحاب الهمم بتواجد مدير فريق أصحاب الهمم أحمد مبارك المطيوعي.

وحرص بوعصيبه على التواصل مع مدرب المنتخب بدر ثاني وكافة الأجهزة الفنية والإدارية لتذليل أي عقبات تقف أمام استعداد البعثة ، ووجه رسالة إلى كافة اللاعبين المشاركين من أجل تقديم كل ما لديهم على أمل تحقيق نتيجة إيجابية.

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