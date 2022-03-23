نادال يتعرض لإصابة قويّة ويغيب عن ثلاث بطولات

المصدر: البيان

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تعرض الإسباني رافائيل نادال؛ المصنف الثالث عالمياً في لعبة التنس، للإصابة خلال دورة إنديان ويلز للماسترز، التي أقيمت مؤخراً.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فجاءت إصابة نادال عبارة كسر في أحد أضلاع الصدر، ستتسبب في غيابه عن ملاعب التنس لمدة 6 أسابيع.

ومن جانبه أبدى نادال حزنه الشديد بعد تعرضه لهذه الإصابة خلال الفترة الحالية، التي كانت تشهد استعداداته لخوض منافسات أكثر من بطولة.

وتأكد غياب نادال عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة، وتحوم الشكوك حول مشاركته في دورة مدريد للماسترز المقرر إقامتها أول مايو المقبل، وكذلك بطولة فرنسا المفتوحة المقرر إقامتها أواخر الشهر ذاته.

وخسر نادال أمام الأميركي تايلور فريتز الأسبوع الماضي في نهائي إنديان ويلز للماسترز، لتتوقف سلسلته الرائعة عند 20 فوزاً متتالياً هذا الموسم.

وتوج نادال هذا العام بدورات ملبورن وأستراليا المفتوحة، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى في التاريخ (21 لقباً).

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