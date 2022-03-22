محمد جاسم يحتفظ بعضوية «عربي الجودو»

المصدر: (عمان - البيان الرياضي)

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احتفظ محمد جاسم بعضوية الاتحاد العربي للجودو حتى 2024، في الانتخابات التي جرت اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في الأردن.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد جاسم عقب فوزه مباشرة، مؤكداً قدرة شباب الإمارات على عكس الوجه المشرق والمشرف للوطن في مختلف المجالات التنظيمية والرياضية بفضل ثقة العالم الخارجي بالكفاءات المبدعة التي ترجمت خبراتها الداخلية في مختلف الميادين الرياضية لتجد احترام العالم.

وأشار إلى أن وجود أبناء الإمارات في المناصب الإقليمية والدولية القيادية في مختلف المنظمات الرياضية الخارجية يتماشى مع استراتيجية الرياضة الإماراتية، التي أصبحت علامة متميزة في عالم الرياضة العالمية، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

ويضم التشكيل الجديد خالد العطية (قطر)، رئيساً، ومرزوق محمد (مصر) النائب الأول، حسين المالكي (السعودية) النائب الثاني، والأعضاء محمد جاسم (الإمارات)، وعيد العنزي (الكويت )، وعدي طارق (العراق)، وجهاد موسى (فلسطين)، وعماد قدورة (سوريا)، وغانم محمود (جيبوتي)، وموسى عقيل (ليبيا).

حضر الجمعية العمومية ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات أمين الصندوق بالاتحاد الدولي للجودو ممثلاً للاتحاد الدولي.

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