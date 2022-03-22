3 ميداليات لمنتخبنا في اليوم الأول لـ«دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - وام

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حلق منتخبنا بـ3 ميداليات ملونة في اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي انطلقت أمس على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة.

وشهد سباق 800 متر الفئة تي 33 و34 على الكراسي المتحركة تنافساً ساخناً بين بطلنا البارالمبي محمد القايد والتونسي وليد شكيلة لتذهب الميدالية الذهبية للثاني، فيما حل القايد وصيفاً محققاً الميدالية الفضية، وتلاه في المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية البريطاني أندرو سمول، حيث قام الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة بتتويج أبطال هذه المسابقة.

وفي رمي الرمح رجال الفئة أف 33 حصل لاعب منتخبنا أحمد الحوسني وأحمد المازمي على الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي، بينما كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الألماني دانيال شايل.

وحصل العرب على 7 ميداليات ذهبية في ضربة البداية عن طريق السوريين محمد خالد محمد في مسابقة دفع الجلة رجال أف 56،57، وعلاء عبد السلام في رمي الرمح أف 53 و54، والتونسيين وليد شكيلة في مسابقة 800 متر الفئة تي 33 و34 على الكراسي المتحركة، وأحمد بن مصلح دفع الجلة أف 37، والكويتيين فيصل الراجحي في 800 متر رجال تي 54، وفيصل سرور في رمي القرص أف 42 و43 و44، والجزائري وليد فريحة في مسابقة الصولجان أف 32 و51.

وفي مسابقة 100 متر تي 11 و12 و13 سيدات كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب التايلاندية مونق، وتلتها في المرتبة الثانية الألمانية مول بينما حلت التايلاندية يانباتب ثالثة.

وشهد اليوم الأول تحطيم الرقم العالمي في رمي الرمح عن طريق الكولومبي جوزي.

وأشاد الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ببطولات «فزاع» والتي تعد من الأحداث العالمية المهمة على خارطة رياضة «أصحاب الهمم»، مثمناً الجهد الكبير الذي ظل يبذله نادي دبي لأصحاب الهمم كعنوان بارز للتميز.

وأعرب الشيخ عبد الله الشرقي، عن سعادته بحضور فعاليات اليوم الأول لـ«دولية فزاع» لقوى «أصحاب الهمم» التي تعكس الاهتمام الكبير بسلسلة البطولات الفريدة من نوعها في العالم في ظل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤكداً على دعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لمثل هذه البطولات التي تحقق جميع الأهداف المرجوة، الرياضية منها والاجتماعية والإنسانية، حيث إنها تتيح الفرصة أمام ظهور نماذج ملهمة من أصحاب الهمم تبهر الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أكد محمد القايد بطلنا البارالمبي أن مشاركته في «دولية فزاع» بسباق 800 متر على الكراسي وحصوله على الميدالية الفضية نتيجة جيدة، خصوصاً أنها تأتي ضمن تحضيراته للألعاب الآسيوية وبطولة العالم.

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