شباب الأهلي والشارقة في «فاصلة السلة» غداً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي في السابعة من مساء غدٍ المواجهة الحاسمة والفاصلة بين حامل اللقب وصاحب الأرض شباب الأهلي وضيفه الشارقة، لتحديد بطل الدوري العام لكرة السلة للرجال في ثالث مباريات الفريقين في الدور النهائي، بعد أن تبادل الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً، حيث كسب شباب الأهلي المباراة الأولى بنتيجة 94 - 76، فيما فاز الشارقة في ملعبه بنتيجة 80 - 74.

ويطمح شباب الأهلي إلى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فريق الوحدة صاحب 13 لقباً في دوري رجال كرة السلة، في النسخة الـ45 تاريخياً من عمر البطولة التي انطلقت للمرة الأولى في موسم 1977 - 1978، فيما يبحث الشارقة عن تحقيق اللقب الثامن له في البطولة، ونجح كلا الفريقين في بلوغ النهائي، بتخطيهما بنجاح المربع الذهبي، عقب فوز الشارقة على الوصل ذهاباً وإياباً بواقع 77 - 6، و76 - 67، فيما احتاج شباب الأهلي إلى الفوز بمباراة ثالثة فاصلة على النصر 70 - 67، بعد أن تبادلا الفوز في نصف النهائي، بانتصار شباب الأهلي ذهاباً 86 - 69، ونجح النصر في رد اعتباره إياباً 104 - 99.

ويعتمد الفريقان على كوكبة من اللاعبين الدوليين، بجانب نخبة المحترفين الأجانب على مستوى الدولة، يتقدمهم في شباب الأهلي الأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، ولاعب الارتكاز قيس عمر، وصانع الألعاب طلال سالم، ومن خلفهم المحترفان الأمريكيان براندون تريشي، ومينراث، ويستند المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم في تشكيلة الشارقة على لاعب الارتكاز جاسم محمد، والجناحين عمر الخالد وراشد ناصر، وصانعي الألعاب مبارك خليفة وحميد هاشل، ومن خلفهم الأمريكي أليكس يونغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز