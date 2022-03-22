40 لاعباً في بطولة شرطة الفجيرة للبادل تنس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق مساء الجمعة منافسات بطولة شرطة الفجيرة للبادل تنس، والتي تقام بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس تحت شعار (ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة)، وتقام البطولة وفقاً لرؤية القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأهمية إشراك أبناء المجتمع في الفعاليات والمبادرات الرياضية التي يتم تنظيمها لتعزيز الروح الإيجابية بين أفراده.

وانتهت اللجنة المنظمة صباح الثلاثاء من إجراء قرعة المنافسات بحضور النقيب محمد علي داد، رئيس مجلس شباب شرطة الفجيرة مدير البطولة، حيث تم تقسيم اللاعبين الـ 40 إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة 5 فرق تلعب فيما بينها بنظام المجموعات من مرحلة واحدة، ويترشح الأول والثاني من كل مجموعة لخوض مباريات دور الثمانية وصولاً للدور نصف النهائي والنهائي.

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