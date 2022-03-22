الشارقة الثقافي للشطرنج يضيء أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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اختتم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مشاركته في النسخة 19 من أيام الشارقة التراثية التي تقام حالياً بمنطقة «قلب الشارقة»، حيث أقام النادي داخل جناح مجلس الشارقة الرياضي معرضاً شطرنجياً على مدى يومين، اشتمل على العديد من الفعاليات الشطرنجية والتراثية المتنوعة، حيث نظم النادي فعالية الشطرنج الاستعراضي شارك واستمتع بها الأطفال والشباب والكبار من جميع الجنسيات وكذلك شطرنج التتابع، كما تم تقديم العديد من الهدايا والكتب التعليمية والمجلات والبروشورات الخاصة بالنادي للتعريف به وبإنجازاته، وشمل معرض النادي على جانب توعوي يبين طرق الترشيد للطاقة الكهربائية والمياه وأهميته في استدامة وجودة الحياة.

وشهد فعاليات النادي الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، كما شهد الركن الخاص بالنادي إقبالاً كبيراً من كبار الشخصيات الثقافية والرياضية والفنية ومن الجمهور مواطنين ومقيمين ومن الفئات العمرية كبار وشباب وصغار من الجنسين.

وأكّد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا حرص النادي على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية التراثية المميزة من خلال تواجده ودعمه للحفاظ على مكونات التراث ونقله للمجتمع وللأجيال والتي تصب في ترسيخ الموروث التراثي لدى الأسرة والمجتمع الإماراتي.

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