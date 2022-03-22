نوريس يتقدم 38 خطوة في ترتيب جولة (دي بي وورلد)

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم اللاعب الجنوب أفريقي شون نوريس 38 خطوة ليصبح بالمركز الثالث عشر في أكبر قفزة في الترتيب الأسبوعي الصادر للموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد» للغولف، التي تقام برعاية جولة موانئ دبي العالمي، وسط منافسة محتدمة بين نجوم العالم لحجز المقاعد الحصرية في النهائي الكبير في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

جاء تقدم نوريس على قائمة الترتيب بفضل فوزه بلقب بطولة «ستين سيتي في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا»، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 498.5 نقطة، ويعزز فرصته بالتواجد في قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة جولة دي دبي وورلد التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل وتمثل البطولة الختامية للموسم.

واستفاد الجنوب أفريقي دين بورمستر من حلوله بالمركز الثاني في البطولة ليتقدم بدوره 34 خطوة ويصبح بالمركز 21 في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إس بي سي، برصيد 1.456.2 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم.

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