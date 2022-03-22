استعراض «فلاي بورد» اليوم بمهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم منافسات استعراض «فلاي بورد» بفئاته المختلفة على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن أجندة فعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي يستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الحالي بإشراف لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي والنادي البحري.

ويشارك في الاستعراض 11 متسابقاً على فئتين وهما فئة المبتدئين وفئة المحترفين، في نطاق الزمن المحدد لكل متسابق عبر التحدي الذي سيبدأ في تمام الرابعة عصراً ويستمر حتى الخامسة مساء وتتويج الفائزين لاحقاً.

ويضم الاستعراض نخبة من المتسابقين والنجوم المحترفين وأبرزهم مانع المرزوقي وعلي الحميري وماجد حبيب المرزوقي وسعود الحمادي، وتعطي هذه المنافسة الفرصة للمتسابقين لإبراز أفضل مهاراتهم من أجل إحراز النقاط الأعلى.

وأكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية العضو المنتدب أهمية إدراج فعاليات استعراض فلاي بورد ضمن أنشطة المهرجان، كي تعطي بعداً مهماً يضمن مشاركة الرياضات الحديثة مع التراثية.

وقال: نعمل على أن يكون هناك تنوع في البطولات والأنشطة البحرية التي تقام في المهرجان لمنح الجمهور وأهالي المنطقة الفرصة لمتابعة فعاليات البحر، وقد حرصنا على أن يكون هناك حضور الفعالية الاستعراضية بحرية مثيرة في بطولة فلاي بورد التي تحمل طابعاً متميزاً عنوانه التحدي والإثارة.

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