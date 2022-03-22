بعثة منتخبنا تصل الأردن للمشاركة في عربية الجودو

المصدر: عمان - البيان الرياضي

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وصلت للعاصمة الأردنية عمان أمس بعثة منتخبنا الوطني للجودو المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والأندية التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو بصالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية وذلك في العاصمة الأردنية عمان في ضيافة الاتحاد الأردني للجودو والتي تشهد مشاركة 15 دولة ممثلة في الإمارات،جيبوتي،البحرين،السعودية،الجزائر، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، سوريا، مصر، اليمن والأردن البلد المستضيف،بجانب مشاركة بعض الفرق العربية.

وتنطلق مباريات البطولة صباح اليوم على مستوى فئة الشباب بمشاركة 8 منتخبات، والتي تضم بجانب منتخبنا الوطني منتخبات، الأردن، العراق،سوريا، فلسطين الكويت،لبنان،والجزائر على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء أمس، فيما تقام مباريات فردي الرجال يوم غدٍ، وتحدد لمنافسات الفرق بعد غدٍ، وتضم منافسات فئة الرجال 12 دولة في مقدمتها منتخب الإمارات للجودو،بجانب منتخبات الأردن،جيبوتي،البحرين،العراق،سوريا، فلسطين،قطر،الكويت، اليمن، الجزائر والمغرب.

وكانت بعثة منتخبنا قد غادرت البلاد أمس عن طريق مطار دبي والتي يتقدمها ناصر التميمي أمين السر العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي سيشرف على انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو مكلفاً من الاتحاد الدولي للجودو،والتي تنعقد في العاشرة من صباح اليوم على هامش البطولة العربية للمنتخبات..

وضمت بعثة منتخبنا للجودو بجانب المدرب كوكي لفئة الشباب والمدرب فيكتور للرجال،الحكم الدولي وعضو مجلس الإدارة أحمد سليمان البلوشي والإداري شعبان السيد و10 لاعبين لفئتي الشباب والرجال وهم احمد جاسم، سعيد النقبي، وحارب جمعة (الشباب) واحمد فيصل النقبي، خليفة الحوسني، علي الدرمكي، ارام، جورام، ماجو مدومار ونوجزاري وستكون مشاركة منتخب الرجال في مسابقتي الفردي والفرق ويشارك منتخب الشباب في الفردي فقط،باستثناء اللاعب سعيد النقبي الذي يشارك في الفئتين.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على متابعة أحوال البعثة قبل مغادرتها البلاد ووصولها العاصمة الأردنية عمان من خلال الاتصال بناصر التميمي للاطمئنان على سلامة وصولها وجاهزيتها لخوض منافسات البطولة العربية التي يتوقع أن تكون قوية المنافسة.

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