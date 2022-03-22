الحبتور: «دبي الذهبية للبولو» ثمار 13 عاماً من النجاحات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ما زالت أصداء النجاحات التي حققتها سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو 2022، تدوي في الأوساط الرياضية المحلية والعالمية والتي تزامنت مع التشكيل الجديد لاتحاد الإمارات للبولو لتتضاعف النجاحات ولعل أبرز هذه النجاحات رفع إجمالي هانديكاب لكل فريق العام المقبل 2023 إلى 20 جولاً بدلاً من 18 جولاً في السنوات الماضية وبهذا ستكون البطولة واحدة من أعلى البطولات تصنيفاً في العالم.

وكما هو معروف فإن البطولتين الرئيستين «الذهبية والفضية» واللتين تقامان برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية واللتين تعدان من أبرز بطولات الشرق الأوسط والمنطقة العربية شهدتا تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أعرب محمد خلف الحبتور مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن سعادته البالغة بالنجاحات التي حققتها البطولتان تنظيماً وفناً، مشيراً إلى أن المكانة الرائدة التي حققتها البطولات على مدار 13 عاماً والتي أثلجت صدورنا دفعتنا إلى تطوير المنظومة ككل وزيادة هانديكاب الفرق المشاركة إلى 20 جولاً، ما يضع البطولتين في مصاف كبريات البطولات في إنجلترا وأمريكا والأرجنتين لتلبية احتياجات الهواة وحتى المحترفين الذين يزورون البلاد.

كما أعرب الحبتور عن تفاؤله بتحقيق نجاحات تنظيمية وفنية وترويجية في النسخة المقبلة 2023 للدولة عامة ولدبي على وجه الخصوص وجهة لرياضة البولو عالمياً وسنسعى لترسيخ هذا المفهوم وتعزيزه بتضافر ودعم رؤساء الأندية والفرق وجهود كل محبي وعشاق اللعبة بالإمارات.

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