محمد بن راشد بن محمد يكرّم الفائزين في «درع إكسبو 2020 لسباقات الصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرّم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أمس، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بأشواط الإنتاج المحلي التي أقيمت في فبراير من العام الجاري لفئتي (الشيوخ - العامة)، إذ تم تكريم (M7) بفئة الشيوخ، فيما تم تكريم حسين ناصر لوتاه بالمركزين الأول والثالث بفئة العامة، وحصل أحمد صغير الكتبي على المركز الثاني.

كما كرّم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الاحتفالية التي أقيمت في «ديب دايف دبي»، أحمد صغير الكتبي الفائز ضمن جائزة أفضل منتج للصقور داخل الدولة للأفراد، فيما شهدت جائزة أفضل إنتاج للصقور داخل الدولة لمراكز الإكثار، تكريم (MRM) محمية مرغم. وفي إطار الاحتفاء بالشراكات التي أسهمت في نجاح وتميز أنشطة وفعاليات اتحاد الإمارات للصقور في المرحلة الماضية، شهدت الاحتفالية تكريم إكسبو 2020 دبي تقديراً لما قدمه الحدث العالمي من دعم وتشجيع لرياضة الصقور ومثّله إبراهيم عبدالرحيم المستشار التراثي لإكسبو 2020 دبي. حضر الاحتفالية راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة عبدالعزيز سلطان آل علي، ويوسف عبدالله آل علي.

دفعة قوية

وثمّن راشد بن مرخان حضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم احتفالية الاتحاد التي شهدت تكريم أصحاب المراكز الأولى في بطولة درع «إكسبو 2020 دبي» للإنتاج الوطني لسباقات الصقور، قائلاً: «يسعدنا أن نختتم الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للصقور بتكريم المتميزين في هذه الرياضة التراثية، وأن نتقدم لجميع الشركاء بالشكر والتقدير والاعتزاز على جهودهم الملموسة التي منحت الاتحاد دفعة قوية في جميع مبادراته وأنشطته في فترات متقاربة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لمسيرة الرياضة وما شهدته من تفاعل من جميع الجهات والمؤسسات».

وأكد أهمية وقيمة الإنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن خطة الاتحاد الرامية لصون التراث ومكتسباته من خلال رياضة الصقور مصدر فخر واعتزاز كل من ينتمي لهذا الوطن لكونها رياضة الأجداد والآباء، مشيراً إلى أن رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الواضحة منذ بداية تشكيل الاتحاد، أسهمت في تعزيز مكانة الرياضات التراثية ووضعها في المقام الأول، الأمر الذي سعى أعضاء مجلس الإدارة كافة إلى تحقيقه في البطولات والاستحقاقات المختلفة التي شهدها الموسم الرياضي.

وكان اتحاد الإمارات للصقور قد اختتم موسمه الرياضي (2021 - 2022) بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي تتماشى مع استراتيجية عمل الاتحاد وأهدافه المنبثقة من أهمية تعزيز مسيرة الرياضات التراثية والارتقاء بمستوى رياضة الصقور مكوّناً أصيلاً لهذه الرياضات.

نجاحات

استهل اتحاد الإمارات للصقور الموسم الرياضي (2021 - 2022) عقب اعتماد تشكيله برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو 2021 أولى مبادراته بتنظيم السباقات التمهيدية لرياضة الصقور فئة «العامة» . ونجح الاتحاد في عقد شراكة مثمرة مع إكسبو 2020 دبي لرعاية بطولات الصيد بالصقور، في خطوة مهمة لمسيرة عمل الاتحاد من خلال استثمار فرصة وجود الحدث العالمي على أرض الإمارات للتعريف بتراثنا وثقافتنا وهويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة.

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