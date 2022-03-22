الجولة الثانية للسفن الشراعية 60 قدماً في دبي الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل، للمشاركة في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه النادي ظهر يوم الأحد المقبل في شواطئ دبي، وذلك ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022.

وكان مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد شهد مؤخراً اجتماعاً بين محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واللجنة الاستشارية للقوارب والسفن الشراعية التراثية، والتي شكلت مؤخراً بقرار مجلس الإدارة وتضم نخبة من النواخذة المشاركين في السباقات المحلية، حيث تقدم الدعم للجنة الرياضية والمقترحات، التي من شأنها إنجاح فعاليات الموسم.

حضر الاجتماع من جانب اللجنة الاستشارية خليفة مهير سعيد المزروعي، أحمد عبيد السويدي، وخليفة عابد ثاني المري، حيث رحب بهم محمد عبدالله حارب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تأدية المهام، وتمت مناقشة العديد من المحاور الخاصة بالسباقات، وبحث العديد من الموضوعات والسبل الكفيلة بإنجاح كافة البرامج والأنشطة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصلحة العامة، ويقود إلى إنجاح كل السباقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز