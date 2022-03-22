20 ميدالية لأبطال الإمارات في «أبوظبي للجوجيتسو» جولة لندن

المصدر: لندن - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق أبطال الإمارات 20 ميدالية في منافسات جولة لندن من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي اختتمت، أول من أمس، على صالة كوبر بوكس أرينا في العاصمة البريطانية «لندن»، بعد منافسات استمرت على على مدار يومين، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من 46 دولة حول العالم، في فئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود بالمراحل السنية الناشئين والكبار والأساتذة.

حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعقيد ركن بطي السبوسي الملحق العسكري لسفارة الدولة لدى المملكة المتحدة، وأحمد العبدولي رئيس قسم الشؤون السياسية في السفارة، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو المشرفة على تنظيم الحدث، ورودريجو فاليريو مدير العمليات للرابطة، وعدد من نجوم ومشاهير اللعبة في المملكة المتحدة والعالم.

واكتسبت جولة لندن جراند سلام أهمية خاصة كونها الحدث الرياضي الأول، الذي أقيم على صالة كوبر بوكس أرينا بالقرية الأولمبية، بحضور جماهيري لافت بعد كورونا، في ظل تطبيق البروتوكول الوقائي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وتوزعت ميداليات أبطال الإمارات إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات و 6 برونزيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز